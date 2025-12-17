China Perketat Ekspor ke Jepang saat Kunjungan Presiden Lee ke China

Photo : YONHAP News

Pemerintah China mengumumkan pembatasan ekspor baru untuk barang-barang kegunaan ganda ke Jepang pada Selasa (06/01). Langkah ini diambil di tengah kunjungan kenegaraan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung ke negara tersebut.Dalam pemberitahuan resmi pertamanya tahun ini, Kementerian Perdagangan China menyatakan akan memperketat kontrol terhadap barang-barang yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer. Pihak kementerian menegaskan bahwa seluruh ekspor barang kegunaan ganda ke Jepang untuk tujuan militer resmi dilarang, termasuk pengiriman kepada pengguna akhir mana pun yang dinilai dapat berkontribusi pada peningkatan kemampuan pertahanan Jepang.Seorang juru bicara kementerian mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan respons atas apa yang digambarkan Beijing sebagai pernyataan "keliru" dari Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi terkait Taiwan. PM Takaichi sebelumnya sempat menyarankan agar Jepang mempertimbangkan keterlibatan militer jika terjadi keadaan darurat di Taiwan.Juru bicara tersebut menilai komentar PM Takaichi sebagai campur tangan kasar terhadap urusan dalam negeri China, melanggar prinsip satu-China, serta sangat berbahaya baik secara sifat maupun dampaknya. Ketegangan antara kedua negara memang meningkat sejak November tahun lalu setelah PM Takaichi menyebut bahwa invasi China ke Taiwan akan menjadi "situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang," yang berpotensi memicu respons militer dari Tokyo.Pengumuman mendadak di tengah kunjungan Presiden Lee ini memicu spekulasi bahwa China mungkin tengah berupaya memecah belah kemitraan trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang.