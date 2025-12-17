Pemerintah Korsel dan Partai Berkuasa Sepakati Strategi untuk Percepat Pertumbuhan dan Ekonomi

Photo : YONHAP News

Partai Demokrat Korea (DP) yang berkuasa bersama pemerintah Korea Selatan berkomitmen untuk mendukung pemulihan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan "ekonomi inovasi super" yang berpusat pada kecerdasan buatan (AI) dan transisi energi.Dalam rapat kebijakan yang digelar di Majelis Nasional pada Rabu (07/01), Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea Selatan , Koo Yun-cheol memaparkan kerangka besar strategi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026. Wamenkeu Koo menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pemulihan mata pencaharian kelompok rentan, termasuk pemilik usaha kecil dan wiraswasta, melalui langkah-langkah makroekonomi aktif yang bertujuan untuk menggenjot permintaan agregat.Ia menambahkan bahwa pemerintah akan secara aktif membina industri strategis nasional seperti semikonduktor, pertahanan, bio, dan K-culture. Di saat yang sama, transformasi hijau dan berbasis AI akan dipercepat guna membantu pertumbuhan potensial ekonomi kembali bangkit.Koo mencatat bahwa indikator ekonomi baru-baru ini menunjukkan momentum perbaikan, merujuk pada pertumbuhan kuat di kuartal ketiga serta penguatan di pasar saham. Ia memproyeksikan ekspansi lebih lanjut yang didorong oleh kuatnya ekspor semikonduktor serta pemulihan permintaan domestik.Sementara itu, Ketua Kebijakan DP, Han Jeoung-ae menyatakan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi 2026 ini akan merefleksikan secara komprehensif berbagai tugas yang diperlukan untuk memajukan transformasi ekonomi besar-besaran di Korea Selatan.