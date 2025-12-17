Baru 70 Hari Menjabat, Kuasa Usaha Ad Interim AS untuk Seoul Mendadak Tinggalkan Korsel

Photo : YONHAP News

Kuasa Usaha Ad Interim Amerika Serikat (AS) untuk Seoul, Kevin Kim dilaporkan telah kembali ke negaranya setelah menjabat selama kurang lebih 70 hari. Berdasarkan informasi dari sumber diplomatik pada Rabu (07/01), Kevin Kim baru-baru ini telah memberitahukan keberangkatannya kepada Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.Ia dilaporkan bertolak ke AS untuk libur Natal tahun lalu, namun tidak kembali lagi ke Seoul setelah masa libur berakhir. Padahal, Kevin Kim baru saja mengemban tugas tersebut pada Oktober tahun lalu dan sempat memainkan peran penting dalam mengoordinasikan kunjungan Presiden AS, Donald Trump ke Korea Selatan serta pertemuan puncaknya dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung.Hingga saat ini, posisi Duta Besar AS untuk Korea Selatan telah kosong selama sekitar satu tahun. Kekosongan ini terjadi sejak keberangkatan mantan Duta Besar Philip Goldberg yang ditunjuk di era pemerintahan Biden pada Januari tahun lalu. Sejak saat itu, posisi pimpinan kedutaan dijalankan secara berturut-turut oleh Joseph Yun dan Kevin Kim sebagai Kuasa Usaha.Dengan kembalinya Kevin Kim ke AS, posisi Kuasa Usaha Ad Interim kini dijabat oleh James Heller, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Misi di Kedutaan Besar AS di Seoul. Pihak kedutaan pun telah mengonfirmasi melalui situs resminya pada hari Rabu ini bahwa Heller kini resmi memegang jabatan tersebut.