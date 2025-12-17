Delapan Kata Bahasa Korea Ditambahkan di Kamus Bahasa Inggris Oxford

Photo : YONHAP News

Sejumlah kosakata berbahasa Korea tercantum di dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford yang diterbitkan oleh Oxford University Press (OUP).Seorang profesor untuk fakultas Asia dan Timur dari Universitas Oxford, Jieun Kiaer menyatakan bahwa delapan kata bahasa Korea terkait budaya ditambahkan ke dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford.Delapan kata bahasa Korea yang baru ditambahkan adalah ramyeon, haenyeo, sunbae, bingsu, jjimjilbang, ajumma, Korean barbecue, dan officetel.Pada tahun lalu, kamus tersebut telah menambahkan tujuh kata bahasa Korea termasuk dalgona, maknae, tteokbokki, dan lainnya.Penambahan kata-kata baru kali ini merupakan kata-kata yang sering digunakan sesuai pengaruh budaya Korea, Hallyu.Khususnya, ejaan kata bahasa Korea 'ramyeon' berbeda dengan ejaan bahasa Jepang 'ramen,' serta haenyeo yang berarti 'wanita penyelam' lebih dulu ditambahkan daripada bahasa Jepang 'ama.'Kamus Bahasa Inggris Oxford yang diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1884 diupdate secara reguler. Kata-kata baru bisa ditemukan di platform online kamus Oxford.