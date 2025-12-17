Stan 'K-Startup' di CES 2026 Mendapat Banyak Sorotan

Photo : YONHAP News

Kementerian Perusahaan Ventura, Usaha Kecil dan Menengah membuka stan K-Startup di Consumer Electronics Show (CES) 2026 yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat pada hari Selasa (06/01).CES adalah pameran teknologi terbesar di dunia, dimana produsen global memamerkan inovasi terbaru mereka di bidang elektronik konsumen, komputasi, layar, hingga kecerdasan buatan.Kementerian tersebut mengelola stan 'K-Startup' selama empat hari sampai Jumat (09/01) mendatang untuk mendukung kehadiran perusahaan startup Korea Selatan di dalam pameran dan kontrak bisnis setempat.Menurut Wakil Menteri Pertama Kementerian Perusahaan Ventura, Usaha Kecil Dan Menengah Roh Yong-seok, dia merasa gembira karena K-Startup mendapat banyak sorotan di CES. Pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar K-Startup mengalami kemajuan di panggung global melalui CES.Sementara, Wali Kota Las Vegas Shelley Berkley memberikan penghargaan kepada Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KIED) yang mengelola stan 'K-Startup' di CES.