Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Stan 'K-Startup' di CES 2026 Mendapat Banyak Sorotan

Write: 2026-01-07 14:36:42Update: 2026-01-07 14:40:36

Stan 'K-Startup' di CES 2026 Mendapat Banyak Sorotan

Photo : YONHAP News

Kementerian Perusahaan Ventura, Usaha Kecil dan Menengah membuka stan K-Startup di Consumer Electronics Show (CES) 2026 yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat pada hari Selasa (06/01).

CES adalah pameran teknologi terbesar di dunia, dimana produsen global memamerkan inovasi terbaru mereka di bidang elektronik konsumen, komputasi, layar, hingga kecerdasan buatan. 

Kementerian tersebut mengelola stan 'K-Startup' selama empat hari sampai Jumat (09/01) mendatang untuk mendukung kehadiran perusahaan startup Korea Selatan di dalam pameran dan kontrak bisnis setempat. 

Menurut Wakil Menteri Pertama Kementerian Perusahaan Ventura, Usaha Kecil Dan Menengah Roh Yong-seok, dia merasa gembira karena K-Startup mendapat banyak sorotan di CES. Pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar K-Startup mengalami kemajuan di panggung global melalui CES.

Sementara, Wali Kota Las Vegas Shelley Berkley memberikan penghargaan kepada Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KIED) yang mengelola stan 'K-Startup' di CES.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >