Biaya Layanan Medis Satu Warga Korsel Habiskan 250 Juta Won

Photo : YONHAP News

Badan Penelitian Asuransi Kesehatan di bawah Koperasi Asuransi Kesehatan Nasional mengeluarkan laporan mengenai penggunaan biaya medis dan perawatan masyarakat Korea Selatan.Menurut laporan tersebut, total biaya layanan medis yang dikeluarkan oleh satu orang selama hidup mencapai 246,56 juta won pada tahun 2023 lalu.Biaya tersebut menggabungkan biaya yang ditanggung oleh Koperasi Asuransi Kesehatan Nasional dan biaya layanan medis di luar tanggungan asuransi kesehatan nasional.Anggaran pemerintah untuk asuransi kesehatan bagi satu orang masyarakat mencapai 197 juta won, dan biaya layanan medis di luar tanggungan asuransi kesehatan nasional mencapai 49 juta won.Akibat penuaan usia penduduk, biaya layanan medis paling banyak digunakan pada usia 78 tahun, yaitu 4,46 juta won. Jumlah biaya medis tersebut meningkat 2,6 kali ilpat dibandingkan tahun 2004 lalu.Jumlah biaya layanan medis oleh perempuan lebih banyak senilai 30 juta won dibandingkan laki-laki karena usia hidup rata-rata lebih tinggi sebanyak 5,8 tahun.Hasil survei kali ini menunjukkan pertambahan usia hidup rata-rata tiap satu tahun menambahkan biaya layanan medis sebesar 51%.Badan Penelitian Asuransi Kesehatan mengusulkan langkah lanjutan untuk menurunkan dampak penuaan usia penduduk dan beban anggaran asuransi kesehatan nasional.