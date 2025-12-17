Presiden Lee Jae Myung Menjalin Hubungan Seimbang dengan China

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengatakan bahwa dia akan menjalin hubungan dengan China secara seimbang berbasis kepentingan nasional supaya hubungan tidak condong ke satu pihak.Menurut Lee, hubungan antara Korea Selatan dan China sangatlah penting, sehingga tidak perlu saling mengganggu atau berkonflik.Dia berharap agar hubungan dua negara berubah menjadi hubungan yang saling menguntungkan di masa depan.Lee menjelaskan bahwa dialog terkait kerja sama jaringan pasokan, kestabilan regional atau perdamaian di Semenanjung Korea, dan lainnya dilaksanakan secara mendalam melalui kunjungan ke China kali ini.Presiden Lee menambahkan bahwa dua negara bisa mencari jalan keluar dalam isu-isu yang bisa saling bertentangan berbasis simpati antara dua pihak.