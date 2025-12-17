Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Presiden Lee Jae Myung Menjalin Hubungan Seimbang dengan China

Write: 2026-01-07 15:30:12Update: 2026-01-07 16:18:27

Presiden Lee Jae Myung Menjalin Hubungan Seimbang dengan China

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengatakan bahwa dia akan menjalin hubungan dengan China secara seimbang berbasis kepentingan nasional supaya hubungan tidak condong ke satu pihak. 

Menurut Lee, hubungan antara Korea Selatan dan China sangatlah penting, sehingga tidak perlu saling mengganggu atau berkonflik. 

Dia berharap agar hubungan dua negara berubah menjadi hubungan yang saling menguntungkan di masa depan.

Lee menjelaskan bahwa dialog terkait kerja sama jaringan pasokan, kestabilan regional atau perdamaian di Semenanjung Korea, dan lainnya dilaksanakan secara mendalam melalui kunjungan ke China kali ini. 

Presiden Lee menambahkan bahwa dua negara bisa mencari jalan keluar dalam isu-isu yang bisa saling bertentangan berbasis simpati antara dua pihak.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >