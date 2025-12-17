Perekrutan Tenaga Kerja Bidang Swasta Membaik Karena Pemulihan Permintaan Domestik

Photo : KBS News

Bank Sentral Korea Selatan (BOK) mengumumkan laporan mengenai kondisi perekrutan tenaga kerja bidang swasta pada hari Rabu (07/01).Menurut laporan tersebut, selisih kenaikan perekrutan tenaga kerja bidang swasta bertambah sebanyak 60 ribu orang.Perekrutan tenaga kerja bidang swasta berarti jumlah pekerja di luar tempat kerja publik.Perekrutan tenaga kerja bidang swasta mengalami kemerosotan sejak tahun 2024 karena kondisi konstruksi tidak stabil dan semakin pulih sejak kuartal ketiga 2025 karena pemulihan konsumsi.Laporan BOK mengenai kondisi perekrutan tenaga kerja bidang swasta bermakna karena kondisi ekonomi sulit dipandang dengan total jumlah pekerja karena tempat kerja publik sangat bertambah.Tempat kerja publik efektif untuk menurunkan rasio pengangguran sebesar 0,1-0,2% sejak tahun 2024, dan tempat kerja publik diperkirakan akan meningkat di masa depan.BOK menyatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan data terkait perekrutan tenaga kerja bidang swasta ketika memandang kondisi perekrutan tenaga kerja di Korea Selatan.