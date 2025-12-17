Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Lee Meminta China Menjadi Mediator untuk Memecahkan Kebuntuan Antar-Korea

Write: 2026-01-07 16:22:18Update: 2026-01-07 17:38:02

Lee Meminta China Menjadi Mediator untuk Memecahkan Kebuntuan Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung, yang sedang melakukan kunjungan negara ke China, mengatakan bahwa ia telah meminta mitranya dari China untuk bertindak sebagai mediator dalam urusan yang berkaitan dengan Semenanjung Korea, termasuk masalah nuklir Korea Utara.

Dalam jamuan makan siang dengan awak media kepresidenan di Shanghai pada Rabu (07/01), Lee mengatakan ia mengajukan permintaan tersebut saat bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada 5 Januari.

Pemimpin Korea Selatan meminta Beijing untuk memediasi perdamaian antara kedua Korea karena semua saluran komunikasi antara Seoul dan Pyongyang saat ini buntu, tidak ada yang tersisa selain permusuhan.  

Lee mengatakan pihak China setuju bahwa perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea merupakan hal yang sangat penting bagi China, dengan menambahkan bahwa isu tersebut berdampak pada pertumbuhannya dan perkembangan Korea Selatan.

Presiden China menanggapi dengan menyerukan kesabaran dalam menilai upaya yang telah dilakukan sejauh ini, pandangan yang juga diungkapkan oleh Perdana Menteri China Li Qiang.

Presiden Korea Selatan mengatakan bahwa pemulihan dialog antar-Korea akan membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan, dan penting untuk memahami kekhawatiran Pyongyang.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >