Laba Samsung Kuartal IV 2025 Mencatat Rekor Tertinggi, 20 Triliun Won

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics mengumumkan laporan hasil kinerja keuangan kuartal keempat tahun 2025 pada hari Kamis (08/01).Menurut laporan tersebut, laba operasional mencapai 20 triliun won, meningkat 208,2% dibandingkan kuartal keempat tahun 2024.Pencapaian itu melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,57 triliun won yang dicatat pada kuartal ketiga tahun 2018.Pendapatan juga mencatat rekor tertinggi, mencapai 93 triliun won, meningkat 22,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan kuartalan Samsung Electronics melampaui 90 triliun won untuk pertama kalinya.Meskipun kinerja per divisi belum diumumkan, perusahaan-perusahaan sekuritas memperkirakan bahwa divisi Device Solutions (DS) yang menangani bisnis semikonduktor Samsung Electronics mencatat laba operasional sekitar 16-17 triliun won.Perkiraan laba operasional untuk divisi lainnya adalah sekitar 2 triliun won untuk divisi Mobile Experience (MX) dan Network, sekitar 1 triliun won untuk divisi Display, sementara divisi TV dan peralatan rumah tangga diperkirakan mengalami kerugian operasional sekitar 100 miliar won.