Ekonomi

Laba Samsung Kuartal IV 2025 Mencatat Rekor Tertinggi, 20 Triliun Won

Write: 2026-01-08 09:27:26Update: 2026-01-08 09:32:24

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics mengumumkan laporan hasil kinerja keuangan kuartal keempat tahun 2025 pada hari Kamis (08/01). 

Menurut laporan tersebut, laba operasional mencapai 20 triliun won, meningkat 208,2% dibandingkan kuartal keempat tahun 2024.

Pencapaian itu melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,57 triliun won yang dicatat pada kuartal ketiga tahun 2018.

Pendapatan juga mencatat rekor tertinggi, mencapai 93 triliun won, meningkat 22,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan kuartalan Samsung Electronics melampaui 90 triliun won untuk pertama kalinya.

Meskipun kinerja per divisi belum diumumkan, perusahaan-perusahaan sekuritas memperkirakan bahwa divisi Device Solutions (DS) yang menangani bisnis semikonduktor Samsung Electronics mencatat laba operasional sekitar 16-17 triliun won.

Perkiraan laba operasional untuk divisi lainnya adalah sekitar 2 triliun won untuk divisi Mobile Experience (MX) dan Network, sekitar 1 triliun won untuk divisi Display, sementara divisi TV dan peralatan rumah tangga diperkirakan mengalami kerugian operasional sekitar 100 miliar won.
