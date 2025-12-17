Timnas Korsel Targetkan 4 Medali Emas di Olimpiade Musim Dingin Milano 2026

Photo : YONHAP News

Para atlet nasional Korea Selatan dari cabang olahraga short track, speed skating, curling, dan figure skating menghadiri acara "Media Day D-30 Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina d'Ampezzo 2026" yang digelar di Pusat Pelatihan Nasional Jincheon, Provinsi Chungcheong Utara, pada Rabu (07/01).Dalam acara tersebut, mereka menyatakan tekad kuat untuk meraih lebih banyak medali emas dibandingkan pada ajang Beijing sebelumnya.Acara itu dihadiri oleh Ketua Komite Olahraga Korea Yoo Seung-min, Kepala Pusat Pelatihan Kim Taek-soo, Kepala Delegasi Olimpiade Musim Dingin Lee Soo-kyung, serta para atlet perwakilan dari masing-masing cabang.Komite Olahraga Korea menetapkan target minimal 3 medali emas pada olimpiade musim dingin kali ini.Ketua Kongtingen Korea Selatan, Lee Soo-kyung menjelaskan bahwa target tersebut bersifat konservatif, satu medali lebih banyak dibanding Olimpiade Beijing. Dengan mempertimbangkan tren positif cabang olahraga es maupun salju, pihaknya berharap bisa mencapai hingga 4 medali emas.Ia menambahkan bahwa dengan performa positif cabang es dan salju, peluang meraih hingga empat emas juga terbuka.Cabang olahraga yang paling dinantikan adalah short track. Setelah Hwang Dae-heon dan Choi Min-jung mempertahankan reputasi Korea Selatan dengan meraih emas di nomor 1.500 meter putra dan putri pada Olimpiade Beijing, kali ini tim menargetkan kebangkitan penuh baik di nomor perorangan maupun beregu yang sempat terlepas sebelumnya.Selain itu, tim nasional speed skating, figure skating, dan curling juga menyatakan kesiapan mereka untuk merebut medali emas dalam ajang kali ini.Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina d'Ampezzo 2026 akan berlangsung di Milan dan Cortina d'Ampezzo, Italia selama 17 hari, mulai dari tanggal 6-22 Februari.