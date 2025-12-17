Pembatasan Ekspor China ke Jepang Dapat Berdampak pada Industri Korsel

Photo : YONHAP News

Langkah China yang memperketat ekspor barang kegunaan ganda ke Jepang dinilai dapat berdampak pada industri Korea Selatan.Kekhawatiran ini muncul karena rantai pasokan antara Korea Selatan, China, dan Jepang saling terhubung erat, sehingga gangguan produksi di Jepang dapat mempengaruhi lini produksi produk jadi di Korea.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan pada Kamis (08/01) menggelar Rapat Pemeriksaan Rantai Pasokan Industri di Kamar Dagang dan Industri Korea (KCCI) dengan kehadiran sejumlah kementerian terkait, pelaku industri semikonduktor, display, baterai, dan otomotif, serta KOTRA dan Institut Industri Korea untuk membahas langkah-langkah penanganan.Sebelumnya, pada Selasa (06/01), China melarang ekspor barang yang memiliki kegunaan ganda yang berpotensi dialihfungsikan untuk keperluan militer ke Jepang.Para ahli menilai bahwa meskipun langkah itu tidak langsung menargetkan Korea Selatan, struktur rantai pasokan, bahan baku dari China, pengolahan dari Jepang, dan produk jadi Korea Selatan, dapat berdampak jika terjadi gangguan di Jepang.Pemerintah Korea Selatan berencana menyiapkan skenario tanggapan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan rantai pasokan mineral inti yang pangsa produksinya didominasi oleh China.Pemerintah juga akan memeriksa ketersediaan sumber alternatif dan perluasan produksi dalam negeri untuk barang-barang impor dari Jepang, serta memperkuat dukungan untuk perusahaan yang mengoperasikan Satuan Tugas Rantai Pasokan Keamanan Industri.