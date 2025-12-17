Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Bos Terduga Penipuan Online Ditangkap di Kamboja dan Dideportasi ke China

Write: 2026-01-08 14:24:27Update: 2026-01-08 14:28:47

Photo : YONHAP News

Kamboja telah menangkap dan mendeportasi seorang pengusaha terkemuka ke China karena diduga menjadi salah satu operator penipuan online terbesar.

Menurut AFP, Kementerian Dalam Negeri Kamboja pada Rabu (07/01) mengatakan bahwa otoritas setempat menahan Chen Zhi, ketua Prince Holdings Group, bersama dua warga negara China lainnya, kemudian menyerahkan mereka kepada otoritas China.  

Kementerian tersebut mengatakan penangkapan dilakukan pada Selasa (06/01) sebagai bagian dari operasi pemberantasan kejahatan lintas negara, menambahkan bahwa kewarganegaraan Kamboja Chen telah dicabut melalui dekrit kerajaan pada Desember tahun lalu.

Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra, mengatakan kepada Bloomberg bahwa penangkapan Chen dan dua warga negara China lainnya merupakan hasil operasi bersama dengan otoritas China selama berbulan-bulan.  

Chen diduga telah mengumpulkan kekayaan besar dengan menjalin hubungan dekat dengan lingkaran politik Kamboja dan mengoperasikan kompleks penipuan berskala besar di seluruh negeri.  

Korea Selatan memberlakukan sanksi pada November tahun lalu terhadap 15 individu dan 132 entitas, termasuk Prince Group dan Chen.
