KBS dan Sinclair Kembangkan Layanan AI untuk Informasi Bencana

Photo : YONHAP News

KBS bekerja sama dengan stasiun televisi Amerika Serikat, Sinclair, untuk mengembangkan layanan data media berbasis kecerdasan buatan (AI).KBS bersama perusahaan penyiaran AS Sinclair menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk bekerja sama layanan data casting berbasis AI di Las Vegas, Amerika Serikat tempat berlangsungnya CES 2026 pada Rabu (07/01) waktu setempat.KBS selama ini telah mengakumulasi teknologi layanan data casting publik dan industri berbasis jaringan siaran, seperti teknologi lokasi presisi, informasi lalu lintas, dan informasi bencana yang dikembangkan secara mandiri.Di sisi lain, Sinclair memiliki kompetensi dalam teknologi aplikasi siaran yang dikhususkan untuk kendaraan dan mobilitas.Ke depan, kedua stasiun televisi berencana mengembangkan bersama layanan darurat (EAS) dan layanan keselamatan yang dapat menyampaikan informasi secara cepat melalui jaringan siaran telekomunikasi, bahkan dalam situasi bencana ketika jaringan komunikasi terganggu.Teknologi aplikasi siaran khusus tampilan kendaraan juga akan menyediakan informasi bencana seperti peta dan rute evakuasi.Presiden KBS, Park Jang-bum mengatakan kerja sama tersebut bertujuan mengembangkan dan menguji model layanan data berbasis AI yang dapat digunakan dalam lingkungan elektronik kendaraan dan mobilitas dengan memanfaatkan teknologi konvergensi penyiaran dan telekomunikasi.