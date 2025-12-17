Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korean
Bahasa Indonesia

G-Dragon dan Stray Kids Akan Tampil Konser Amal Prancis

Write: 2026-01-08 15:47:30Update: 2026-01-08 16:06:33

Photo : YONHAP News

Penyanyi Korea Selatan, G-Dragon dan grup Stray Kids akan tampil di panggung konser amal yang digelar di Paris La Défense Arena, Prancis pada tanggal 22 Januari waktu setempat.

Yayasan medis Prancis mengumumkan daftar artis yang akan berpartisipasi dalam acara amal "Koleksi Koin Kuning", termasuk G-Dragon, Stray Kids, Christina Aguilera, dan A$AP Rocky.

G-Dragon pernah tampil di konser amal tersebut tahun 2025, sementara Stray Kids berpartisipasi pada tahun 2024.

Yayasan medis tersebut diketuai oleh Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron. Sejak tahun 1989, yayasan tersebut mengadakan kampanye Pengumpulan Koin Kuning setiap awal tahun untuk membantu anak-anak dan remaja yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Sejak 2023 lalu, yayasan itu juga mengundang musisi dari berbagai negara untuk menggelar konser amal dan menggalang dana melalui penjualan tiket.
