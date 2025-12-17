Kim Jong-un Tegaskan Dukung Tanpa Syarat Seluruh Kebijakan Putin

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Kamis (08/01) mengirimkan surat balasan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) mengabarkan Jumat (09/01) bahwa dalam surat tersebut, pemimpin Kim Jong-un menyatakan telah menerima dengan gembira ucapan selamat yang hangat dari Presiden Vladimir Putin, serta menegaskan bahwa ia menghargai dan bangga dengan hubungan persahabatan mereka.Pemimpin Kim menyampaikan bahwa kerja sama erat antara kedua negara akan terus berlanjut di berbagai bidang ke depan, sejalan dengan semangat kemitraan strategis komprehensif antara Korea Utara dan Rusia, serta selaras dengan kepentingan strategis kedua negara.Ia juga menegaskan akan menghormati dan mendukung tanpa syarat seluruh kebijakan dan keputusan Putin, seraya menambahkan bahwa pilihan tersebut bersifat tidak berubah dan abadi.Karena surat tersebut disebut sebagai balasan, muncul dugaan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin lebih dahulu mengirimkan ucapan selamat. Namun, media Korea Utara tidak mengungkapkan rincian pesan tersebut.Mengingat tanggal pengiriman surat balasan itu bertepatan dengan 8 Januari, yang diketahui sebagai hari ulang tahun Kim Jong-un, ada kemungkinan Putin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun.