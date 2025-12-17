PBB: Ekonomi Korsel Diproyeksikan Tumbuh 1,8 Persen pada 2026

Photo : YONHAP News

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh 2,7 persen pada tahun 2026.Dalam laporan PBB yang dirilis Kamis (08/01), pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini diproyeksikan mencapai 2,7 persen, sedikit melambat dibandingkan proyeksi tahun 2025 sebesar 2,8 persen.PBB melanjutkan bahwa pada tahun 2027, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan kembali menguat menjadi 2,9 persen.Laporan tersebut menilai bahwa meskipun terjadi guncangan akibat tarif, aktivitas ekonomi global tetap menunjukkan ketahanan. Disebutkan pula bahwa pemesanan lebih awal dan penumpukan persediaan sebelum pemberlakuan tarif, konsumsi yang solid, pelonggaran moneter, serta pasar tenaga kerja yang stabil turut menopang kondisi tersebut.Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan mencapai 2,0 persen pada 2026 dan 2,2 persen pada 2027. Sementara itu, ekonomi Korea Selatan diproyeksikan tumbuh 1,8 persen pada 2026 dan 2,0 persen pada 2027.Dalam laporan prospek ekonomi yang dirilis pada November lalu, Bank Sentral Korea memperkirakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar 1,8 persen pada 2026 dan 1,9 persen pada 2027.