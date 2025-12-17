Presiden Lee Jae Myung Bertemu PM Jepang Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pekan depan.Cheong Wa Dae pada Jumat (09/01) melalui siaran pers menyatakan bahwa Presiden Lee Jae Myung akan melakukan kunjungan ke Nara, Jepang, atas undangan Perdana Menteri Sanae Takaichi, pada 13-14 Januari.Pada hari pertama kunjungan, Presiden Lee akan menggelar pertemuan puncak serta jamuan makan malam dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Nara.Cheong Wa Dae memaparkan bahwa dalam pertemuan puncak tersebut, Presiden Lee akan membahas isu-isu regional dan global, serta langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama praktis di berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.Pada 14 Januari, kedua pemimpin akan bersama-sama menghadiri kegiatan persahabatan. Presiden Lee kemudian dijadwalkan kembali ke Korea Selatan pada sore hari, setelah menutup rangkaian kunjungan dengan pertemuan bersama warga Korea di Jepang.Cheong Wa Dae menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Lee ke Jepang kali ini bertujuan untuk segera mewujudkan kunjungan bilateral setelah pelantikan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, sekaligus memperkokoh arah perkembangan hubungan Korea Selatan dan Jepang di masa depan.