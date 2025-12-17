PM Italia Giorgia Meloni Berkunjung ke Korsel 17-19 Januari

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni akan melakukan kunjungan resmi ke Korea Selatan dan bertemu dengan Presiden Lee Jae Myung.Cheong Wa Dae pada Jumat (09/01) menyatakan bahwa Perdana Menteri Meloni akan melawat ke Korea Selatan tanggal 17-19 Januari atas undangan Presiden Lee.Ini merupakan kunjungan pertama seorang pemimpin Eropa ke Korea Selatan sejak pemerintahan Presiden Lee Jae Myung dilantik.Presiden Lee dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dijadwalkan menggelar pertemuan pada tanggal 19 Januari. Dalam pertemuan puncak nanti, kedua pihak berencana membahas bidang-bidang kerja sama utama serta isu-isu internasional.Cheong Wa Dae menambahkan bahwa secara lebih rinci, kedua pemimpin akan membahas berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi, serta kerja sama industri canggih dan ilmu pengetahuan serta teknologi, seperti AI, antariksa, pertahanan, dan semikonduktor. Selain itu, kedua pihak juga akan membahas kerja sama di bidang pendidikan dan budaya, serta pertukaran antarmasyarakat.Mengingat Italia dijadwalkan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina bulan depan, Presiden Lee juga akan meminta perhatian dan dukungan khusus terkait keselamatan para atlet Korea Selatan serta warga negaranya.Italia merupakan mitra dagang terbesar keempat Korea Selatan di Uni Eropa, serta destinasi yang dikunjungi sekitar satu juta warga Korea setiap tahunnya.