Elon Musk Kembali Soroti Ancaman Krisis Demografi Korsel

CEO Tesla, Elon Musk kembali menyinggung Korea Selatan sebagai contoh paling serius di dunia terkait ancaman “krisis demografi” atau penurunan populasi secara tajam.Menurut video podcast oleh pengusaha Amerika Serikat Peter Diamandis yang dirilis pada Kamis (08/01), dalam wawancara terbarunya, Elon Musk menyebut isu populasi dan perpanjangan usia harapan hidup. Ia menyoroti bahwa salah satu tanda satu negara tidak berada di jalur yang benar adalah ketika jumlah popok dewasa melampaui popok bayi.Selanjutnya, ia mengatakan bahwa Korea Selatan telah melewati titik tersebut sejak beberapa tahun lalu.Elon Musk juga menyebutkan bahwa berdasarkan tingkat fertilitas pengganti (replacement rate) Korea Selatan, populasi akan menyusut dalam tiga generasi hingga setara sekitar 3 persen dari ukuran saat ini.Ia sebelumnya juga berulang kali menyoroti penurunan populasi sebagai salah satu krisis besar yang dihadapi umat manusia, seraya menyebut Korea Selatan sebagai contoh utama.