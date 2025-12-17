Photo : YONHAP News

Festival Ikan Trout Hwacheon atau yang juga dikenal dengan Festival Es Hwacheon Sancheoneo 2026 yang terpilih sebagai festival global oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan akan resmi dibuka pada Sabtu (10/01).Pemerintah Daerah Hwacheon bersama Yayasan Nara pada Rabu (07/01) mengumumkan bahwa festival tersebut akan digelar selama 23 hari, dari tanggal 10 Januari hingga 1 Februari, di sepanjang Sungai Hwacheon dan seputar kawasan Seondeung Street di wilayah Hwacheon.Festival Es Hwacheon Sancheoneo merupakan festival musim dingin yang diadakan ketika Sungai Hwacheon membeku, sehingga memungkinkan pengunjung untuk menikmati pengalaman memancing di atas es.Selama festival, pengunjung dapat menangkap sancheoneo (cherry salmon), melalui lubang-lubang yang dibor di permukaan es, lalu mencicipi hasil tangkapan mereka dengan memanggangnya.Selain memancing di atas es, festival ini juga menawarkan kegiatan seperti memancing dengan umpan buatan, menangkap ikan dengan tangan kosong, serta berbagai aktivitas seru seperti seluncur es, bob sled, dan sepak bola di atas es.Sejak pertama kali digelar pada tahun 2003, setiap tahun Festival Es Hwacheon Sancheoneo telah memantapkan posisinya sebagai festival global.Festival ini meraih reputasi sebagai festival musim dingin kelas dunia setelah pada 2011 dipilih oleh CNN sebagai salah satu dari “tujuh keajaiban musim dingin”, yang secara signifikan meningkatkan popularitas festival tersebut ke tingkat global.Strategi pemasaran yang dilakukan pemerintah daerah Hwacheon berhasil mengukuhkan festival ini tetap mencuri perhatian global saat musim dingin.Dengan secara intensif mempromosikan Festival Ikan Trout Hwacheon ke negara-negara Asia Tenggara yang tidak memiliki salju dan es, agen-agen tur setempat setiap tahun mendatangkan banyak rombongan wisatawan ke Hwacheon.Upaya ini menarik sekitar 100 ribu wisatawan mancanegara setiap tahunnya.