Korut: Drone Korsel Ditembak Jatuh di Kaesong

Photo : KBS News

Korea Utara menyatakan bahwa sebuah drone Korea Selatan telah menyusup ke wilayah dekat Kota Kaesong dan berhasil ditembak jatuh. Hal tersebut diklaim terjadi pada 4 Januari lalu.Rodong Sinmun, surat kabar resmi Partai Pekerja yang berkuasa di Korea Utara pada hari Sabtu (10/01) memuat pernyataan juru bicara Markas Besar Staf Umum Tentara Rakyat Korea yang berisi klaim tersebut.Menurut pernyataan itu, pada 4 Januari lalu, tentara Korea Utara yang sedang bertugas dalam pengawasan pertahanan udara mendeteksi sebuah drone yang bergerak ke arah utara dari wilayah udara sekitar Kabupaten Ganghwa, Kota Incheon, Korea Selatan, lalu melakukan pengejaran hingga akhirnya memaksa drone tersebut jatuh di sekitar Kota Kaesong.Korea Utara menyebutkan bahwa drone yang jatuh tersebut dilengkapi dengan peralatan pengawasan. Mereka mengklaim drone itu lepas landas dari Kabupaten Ganghwa, Incheon, dan terbang selama lebih dari tiga jam di sekitar wilayah Kaesong sambil mengambil gambar objek-objek penting di Korea Utara.Korea Utara menegaskan bahwa rekaman video tersebut merupakan bukti bahwa drone itu memasuki wilayah udara Korea Utara untuk tujuan pengawasan dan pengintaian, serta menuding bahwa tindakan provokatif Korea Selatan terus berlanjut meskipun telah terjadi pergantian pemerintahan.Selain itu, Korea Utara kembali menyinggung insiden penyusupan drone ke wilayah udara Pyongyang yang terjadi pada September tahun 2025 lalu, dengan menyatakan bahwa drone yang jatuh saat itu, sama seperti drone yang kali ini dijatuhkan, yaitu drone kecil bersayap yang dikhususkan untuk pengintaian udara.Korea Utara juga menyatakan bahwa meskipun Korea Selatan mengklaim ingin berkomunikasi dengan Korea Utara, Seoul tidak menghentikan tindakan provokatif. Korea Selatan disebut sebagai musuh utama dan target yang akan dihancurkan jika berani menantang.Lebih lanjut, Korea Utara mengingatkan bahwa Korea Selatan pasti akan membayar harga atas tindakan tersebut, serta menegaskan bahwa otoritas Korea Selatan tidak akan bisa menghindar dari tanggung jawab atas meningkatnya ketegangan situasi.