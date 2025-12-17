Partai Demokrat Korea Resmikan Pemimpin Fraksi Barunya

Photo : YONHAP News

Han Byung-do, resmi terpilih sebagai pemimpin fraksi baru bagi Partai Demokrat Korea (DP) yang berkuasa pada Minggu (11/01).Han berhasil mengamankan kursi tersebut setelah mengalahkan sesama anggota parlemen tiga periode, Back Hye-ryun melalui pemungutan suara putaran kedua.Pemilihan harus dilanjutkan ke putaran kedua setelah tidak ada satu pun dari empat kandidat yang mencalonkan diri berhasil mengantongi suara mayoritas pada putaran awal. Dalam pidato penerimaannya, Han mengakui bahwa meski masa jabatan yang diberikan kepadanya tergolong singkat, namun tanggung jawab yang diemban sangatlah berat. Ia berjanji akan segera mengendalikan gejolak politik yang terjadi baru-baru ini.Han menegaskan akan mempercepat berbagai tugas mendesak, termasuk mengakhiri upaya pemberontakan, mereformasi kejaksaan dan peradilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa tujuan utama partai saat ini adalah kesuksesan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung sembari bersumpah untuk memajukan urusan kenegaraan dengan cepat dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Lee.Masa jabatan Han akan berlangsung hingga bulan Mei mendatang. Ia mengisi sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh mantan pemimpin fraksi, Kim Byung-kee yang baru-baru ini mengundurkan diri di tengah berbagai tuduhan skandal.