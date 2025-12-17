Ekspor Korsel Turun 2,3% pada 10 Hari Pertama Januari 2026

Photo : YONHAP News

Kinerja ekspor Korea Selatan mencatatkan penurunan lebih dari dua persen pada sepuluh hari pertama Januari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Berdasarkan data dari Layanan Bea Cukai Korea yang dirilis pada Senin (12/01), total ekspor selama periode tersebut mencapai 15,6 miliar dolar AS, turun 2,3 persen secara tahunan.Meski demikian, rata-rata ekspor harian justru mengalami kenaikan sebesar 4,7 persen menjadi 2,22 miliar dolar AS. Hal ini dikarenakan jumlah hari kerja pada periode tersebut berkurang setengah hari dibandingkan tahun lalu, yakni hanya tujuh hari kerja.Dilihat berdasarkan jenis komoditas, pengiriman semikonduktor melonjak tajam sebesar 45,6 persen. Sebaliknya, ekspor kendaraan penumpang mengalami penurunan signifikan sebesar 24,7 persen.Dari sisi mitra dagang, ekspor ke China meningkat lebih dari 15 persen, sementara pengiriman ke Amerika Serikat justru anjlok hampir 15 persen. Di sisi lain, nilai impor turun 4,5 persen menjadi 18,2 miliar dolar AS, yang mengakibatkan neraca perdagangan Korea Selatan mengalami defisit sebesar 2,7 miliar dolar AS pada awal tahun ini.