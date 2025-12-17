Pebulu Tangkis Korsel An Se-young Menjadi Juara Malaysia Open 2026

Photo : YONHAP News

Pebulu tangkis tunggal putri Korea Selatan, An Se Young kembali menunjukkan pamornya sebagai atlet nomor satu di dunia dengan memenangkan pertandingan pembuka musim kompetisi tahun ini, BWF World Tour Super 1000 Malaysia Open 2026.An berhasil menaklukkan rivalnya asal China, Wang Zhi Yi, di babak final yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, hari Minggu (11/01) dengan skor 2-0 dalam 56 menit setelah pertandingan dimulai.Dengan peraihan gelar juara kali ini, An berhasil meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara berturut-turut setelah tahun 2024 dan 2025 lalu.An Se-young mencatat rekor terbaru di dalam sejarah bulu tangkis dunia dengan jumlah kemenangan tertinggi dalam satu musim kompetisi, yaitu 11 total kemenangan, persentase kemenangan tertinggi sebagai atlet tunggal, yaitu 94,8% dan akumlasi uang hadiah tertinggi, yaitu 1.003.175 dolar AS.An kembali menargetkan kemenangan di India Open yang dibuka pada tanggal 13 Januari mendatang.Tim ganda putra Kim Won-ho dan Seo Seung-jae juga berhasil mengalahkan tim Malaysia dengan skor 2-1, sementara tim ganda putri Baek Ha-na dan Lee So-hee berada di peringkat kedua.Mereka juga akan maju ke India Open bersama An Se-young untuk mengantongkan medali.