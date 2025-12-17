Rata-rata Pinjaman Dana per Rumah Tangga Korsel Tembus 97 Juta Won di Q3 2025

Photo : YONHAP News

Rata-rata pinjaman dana per rumah tangga di Korea Selatan telah menembus rekor 97 juta won atau 66 ribu dolar AS.Menurut data yang diserahkan oleh Bank Sentral Korea (BOK) kepada anggota Komisi Perencanaan dan Keuangan Nasional Partai Kekuatan Rakyat, Park Sung-hoon pada Senin (12/1), pinjaman dana per rumah tangga pada akhir kuartal ketiga tahun 2025 lalu mencapai rata-rata 97,21 juta won.Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak statistik data terkait mulai dicatat pada tahun 2012 lalu.Sejak akhir Q2 di tahun 2023, rata-rata dana pinjaman per rumah tangga terus meningkat selama sembilan kuartal terakhir dan menciptakan selisih sebesar dua juta won dari tahun sebelumnya.Di periode yang sama, total pinjaman rumah tangga Korea Selatan juga mengalami peningkatan untuk enam kuartal berturut-turut sejak Q1 2024, menembus angka 1,9 kuadriliun won untuk pertama kalinya di Q2 2025 dan mencapai 1,913 kuadriliun won di akhir Q3 2025.Park Sung-hoon menjelaskan, bahwa kibijakan moneter Korea Selatan terhambat oleh melemahnya nilai tukar won sehingga beban pinjaman dana rumah tangga beralih pada pengurangan konsumsi dan penurunan penjualan usaha kecil.Park menambahkan, bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah regulasi atau solusi pinjaman jangka pendek baru, melainkan strategi respons untuk memperbaiki struktur keuangan dan pengelolaan risiko utang yang sistematis.