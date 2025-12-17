Photo : KBS News

Film animasi Netflix bertema K-pop, "KPop Demon Hunters" kembali menorehkan prestasi di penghargaan bergengsi."KPop Demon Hunters" berhasil menerima dua piala Golden Globe Awards untuk kategori 'Lagu Orisinal Terbaik' lewat lagu "Golden", sekaligus 'Film Animasi Terbaik' di dalam acara penganugerahan Golden Globe Awards ke-83 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Minggu (11/01) waktu setempat.Sutradara "KPop Demon Hunters," Maggie Kang, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk menggarap sebuah film berbasis budaya Korea yang dapat menarik simpati bersama penonton di seluruh dunia.Menurut Kang, melalui film ini dia ingin menggambarkan karakter perempuan yang sangat kuat, berani dan unik.Selain penghargaan 'Film Animasi Terbaik,' "KPop Demon Hunters" juga memenangkan penghargaan 'Lagu Orisinal Terbaik' lewat lagu "Golden."Penyanyi EJAE menceritakan pengalamannya berlatih untuk menjadi idola K-Pop selama 10 tahun, namun akhirnya ditolak karena kemampuan vokalnya tidak cukup baik, yang membuatnya beralih menjadi penulis lagu untuk mengatasi rasa kecewa tersebut.Menurut EJAE, ia bangga menjadi bagian dari lagu yang telah membantu dan memberikan kekuatan bagi orang lain untuk mengatasi kesulitan dan menerima diri mereka sendiri.