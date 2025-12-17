Sidang Perdana Mantan Presiden Yoon Terkait Drone Pyongyang Dimulai

Photo : YONHAP News

Persidangan dimulai untuk terdakwa mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Seol, atas tuduhan pengkhiatan umum melalui pengiriman drone ke Pyongyang untuk menciptakan provokasi serangan Korea Utara.Sidang pertama yang digelar pada Senin (12/1), dibuka untuk umum hingga tahap pemeriksaan identitas terdakwa, sebelum akhirnya dilanjutkan secara tertutup untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah kebocoran rahasia militer.A special counsel team believes Yoon sent the drone to Pyongyang in a bid to escalate military tensions on the Korean Peninsula and provoke a response from North Korea to justify his martial law action.Mantan Presiden Yoon dan mantan Menteri Keamanan Kim Yong-hyun dituduh sengaja mengirimkan drone ke Pyongyang pada bulan Oktober 2024 untuk mengingkatkan ketegangan militer dengan Korea Utara.Tim penyelidik melaporkan bahwa salah satu drone yang digunakan jatuh di dekat Pyongyang, yang menyebabkan kebocoran rahasia militer kepada Korea Utara, yang kemudian dimanfaatkan oleh mantan Presiden Yoon dan mantan Menteri Kim sebagai basis pemberlakuan darurat militer di bulan Desember 2024.Seseorang dapat dikenakan tuduhan pengkhiatan umum jika ia merugikan kepentingan militer nasional atau menguntungkan militer negara musuh, meskipun individu tersebut tidak melakukan kolusi dengan negara musuh.