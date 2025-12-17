Presiden Lee Jae Myung Mengunjungi Jepang Untuk KTT Dengan PM Takaichi

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung akan melakukan kunjungan ke Jepang selama dua hari mulai hari Selasa (13/01).Kunjungan Lee ke Jepang dilaksanakan atas undangan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, di mana keduanya akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi di prefektur Nara, kampung halaman PM Takaichi.Agenda KTT tersebut mencakup pertemuan antara kedua kepala negara, yang dilanjutkan dengan jumpa pers bersama dan jamuan makan malam.KTT Korsel-Jepang kali ini merupakan yang kelima kalinya sejak pelantikan Lee sebagai Presiden.Cheong Wa Dae menyatakan bahwa dua pemimpin akan membahas berbagai agenda regional dan internasional, dan kerja sama di berbagai bidang yang meliputi ekonomi, sosial dan budaya.Banyak pihak menaruh perhatian apakah KTT kali ini akan membahas tentang isu sejarah Korea dan Jepang atau konflik antara China dan Jepang saat ini.Presiden Lee dijadwalkan untuk kembali ke Korea Selatan pada hari Rabu (14/01) setelah mengunjungi warisan budaya Jepang dan bertemu dengan warga Korea Selatan setempat.