Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Presiden Lee Jae Myung Mengunjungi Jepang Untuk KTT Dengan PM Takaichi

Write: 2026-01-12 15:35:16Update: 2026-01-12 15:47:14

Presiden Lee Jae Myung Mengunjungi Jepang Untuk KTT Dengan PM Takaichi

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung akan melakukan kunjungan ke Jepang selama dua hari mulai hari Selasa (13/01).

Kunjungan Lee ke Jepang dilaksanakan atas undangan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, di mana keduanya akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi di prefektur Nara, kampung halaman PM Takaichi.

Agenda KTT tersebut mencakup pertemuan antara kedua kepala negara, yang dilanjutkan dengan jumpa pers bersama dan jamuan makan malam.

KTT Korsel-Jepang kali ini merupakan yang kelima kalinya sejak pelantikan Lee sebagai Presiden. 

Cheong Wa Dae menyatakan bahwa dua pemimpin akan membahas berbagai agenda regional dan internasional, dan kerja sama di berbagai bidang yang meliputi ekonomi, sosial dan budaya. 

Banyak pihak menaruh perhatian apakah KTT kali ini akan membahas tentang isu sejarah Korea dan Jepang atau konflik antara China dan Jepang saat ini.

Presiden Lee dijadwalkan untuk kembali ke Korea Selatan pada hari Rabu (14/01) setelah mengunjungi warisan budaya Jepang dan bertemu dengan warga Korea Selatan setempat.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >