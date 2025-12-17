Robotaxi Hyundai Motor Group Akan Dikomersialkan di AS pada Akhir Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Joint venture Hyundai Motor Group, Motional, akan melakukan komersialisasi layanan taksi tanpa awak, yaitu robotaxi di Las Vegas, Amerika Serikat.Motional menyatakan pada tanggal 8 Januari lalu bahwa pihaknya akan mengkomersialkan layanan robotaxi swakemudi Level 4 di Las Vegas pada akhir tahun ini.Menurut Motional, Las Vegas terpilih sebagai lokasi komersialisasi robotaxi pertama karena tingginya permintaan layanan memanggil kendaraan dan kemampuannya untuk mengumpulkan data mengendara mobil yang bervariasi.Diantara enam tingkatan, mobil berteknologi swakemudi Level 4 dapat berkendara di jalan tanpa intervensi pengemudi.Untuk komersialisasi robotaxi, Motional akan memeriksa keselamatan layanan, pengalaman konsumen, dan lainnya melalui uji pegoperasian awal tahun ini.Sementara, Hyundai Motor Group berencana akan memajukan sistem swakemudi yang diawali komersialisasi robotaxi tahun ini, yang kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan langkah penerapannya di Korea Selatan.