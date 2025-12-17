KOSPI Catat Rekor Tertinggi Dalam Sejarah Dengan Tembus Level 4.624,79

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) mencetak sejarah baru dengan menembus level tertinggi pada sesi perdagangan hari Senin (12/01).Bursa utama Korea Selatan ini dibuka menguat 53,57 poin atau 1,17 persen dari level 4.639,89 dan dengan cepat melampaui rekor tertinggi di level 4.652,54.Setelah sempat menurun, angka tersebut kembali stabil dan ditutup di level 4.624,79, naik 38,47 poin atau 0,84 persen.KOSPI kembali mencatat rekor terbaru dalam sejarah dengan melampaui angka tertinggi pekan lalu dalam sesi perdagangan hari Kamis (08/01), yaitu 4.632,32 dan angka penutupan hari Jumat (09/01), yaitu 4,586,32.Sementara, KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi turut naik 1,89 poin atau 0,20 persen, ditutup di level 949,81.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang melemah 10,8 won terhadap dolar AS, dan menutup sesi perdagangan hari ini pada angka 1.468,4 won per dolar.