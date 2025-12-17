Presiden Lee Tiba di Jepang untuk Bertemu PM Sanae Takaichi

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung tiba di Jepang pada Selasa (13/01) pagi untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari yang beragendakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.Lee dan Ibu Negara Kim Hea Kyung mendarat di Bandara Internasional Kansai sekitar pukul 11 pagi waktu setempat. Lee berangkat dari Pangkalan Udara Seoul di Seongnam, selatan Seoul, sekitar pukul 09.35 pagi bersama Ibu Negara Kim Hea Kyung, menuju Osaka terlebih dahulu.Setelah tiba, ia dijadwalkan untuk berkunjung ke Prefektur Nara untuk serangkaian pertemuan dengan Takaichi, termasuk pertemuan empat mata, dilanjutkan pertemuan bersama para pejabat pemerintahan, dan konferensi pers bersama.Dengan meningkatnya ketegangan antara China dan Jepang, perhatian tertuju pada bagaimana kedua pemimpin akan menangani isu-isu regional terkait. Para pengamat juga memantau apakah kemajuan dapat dicapai dalam sengketa sejarah yang telah berlangsung lama.Usaha Korea Selatan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) juga diperkirakan akan dibahas.Pada Rabu (14/01), Lee akan menghadiri acara persahabatan dengan Takaichi di Kuil Horyu-ji yang bersejarah dan bertemu dengan anggota komunitas Korea sebelum kembali ke Korea Selatan.