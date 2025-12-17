Serikat Pekerja Bus Seoul Mogok Kerja Setelah Negosiasi Tak Tercapai

Photo : KBS News

Pekerja bus antar kota yang tergabung dalam serikat pekerja di Seoul telah melakukan aksi mogok penuh setelah pembicaraan upah pada Senin (13/01) dengan manajemen gagal.Serikat Pekerja Bus Seoul dan Asosiasi Bisnis Transportasi Bus Seoul mengumumkan kegagalan negosiasi sekitar pukul 01.30 dini hari Selasa (14/ 01) setelah lebih dari sepuluh jam negosiasi. Karena tidak tercapai kesepakatan, serikat pekerja melanjutkan aksi mogok yang dilakukan mulai pukul 04.00.Serikat pekerja menuntut kenaikan upah sebesar tiga persen dan perpanjangan usia pensiun, sementara manajemen dilaporkan menolak tuntutan tersebut dengan alasan beban keuangan yang berlebihan.Layanan bus di Seoul dihentikan di 394 rute yang melibatkan sekitar 7.400 kendaraan sejak perjalanan pada pagi hari.Pemerintah Metropolitan Seoul mengaktifkan langkah-langkah transportasi darurat, menambahkan 172 perjalanan kereta bawah tanah untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi commuter.Kota Seoul juga berencana untuk mengoperasikan kereta tambahan selama jam sibuk, memperpanjang layanan kereta terakhir hingga pukul 02.00, dan mengoperasikan bus shuttle gratis di seluruh 25 distrik.