Mendag Korsel Redakan Kekhawatiran AS Terkait Regulasi Platform Online

Photo : YONHAP News

Kepala Kantor Negosiasi Perdagangan Yeo Han-koo berusaha meredakan kekhawatiran AS terkait upaya regulasi Korea Selatan menargetkan platform online, dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan seorang anggota Kongres AS dan kelompok industri di Washington.Yeo, yang tiba di AS pada Minggu (11/01), bertemu dengan anggota Kongres AS Darrell Issa pada Senin (12/01) di Washington, D.C., untuk menjelaskan maksud di balik rancangan undang-undang Korea Selatan.Issa baru-baru ini mengkritik upaya Seoul dalam sebuah artikel opini, dengan argumen bahwa langkah-langkah tersebut merupakan regulasi digital anti-Amerika yang mendiskriminasi perusahaan AS.Pada hari yang sama, Yeo juga bertemu dengan firma hukum berbasis di AS yang memberikan nasihat kepada pemerintah Korea Selatan dan menghadiri diskusi meja bundar dengan perwakilan kelompok bisnis dan perdagangan AS, termasuk Koalisi Industri Layanan, Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, dan Dewan Perdagangan Luar Negeri Nasional.Upaya ini dilakukan di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat di kalangan pemerintahan AS dan Kongres terkait revisi Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi Korea Selatan serta rancangan Undang-Undang Platform Online.Yeo diperkirakan akan kembali bernegosiasi pada Selasa (13/01), mencari waktu untuk bertemu dengan senator dan anggota Kongres AS yang menentang inisiatif regulasi Seoul, sambil juga mengoordinasikan kemungkinan pertemuan dengan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer.