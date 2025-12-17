Menkeu Korsel: Pengolahan Mineral Inti Penting Jaga Pasokan Global

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian merangkap Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan Koo Yoon-cheol berpartisipasi di pertemuan Menteri Keuangan negara anggota G7 bersama perwakilan negara lainnya di Washington D.C pada hari Senin (12/01) untuk membahas langkah kerja sama pasokan global.Di dalam pertemuan tersebut, Menteri Koo mengatakan bahwa daur ulang mineral inti sangatlah penting untuk pemulihan stabilitas jaringan pasokan global.Ia mengenalkan perusahaan Korea Selatan yang unggul di bidang pemurnian dan pengolahan mineral inti, supaya perusahaan antara kedua negara bisa bekerja sama untuk proyek terkait.Kanada dan Australia yang kaya dengan mineral inti meminta kerja sama dalam teknologi terkait daur ulang, pemurnian, pengolahan mineral inti kepada Korea Selatan.Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan dari Korea Selatan, India, Australia, Uni Eropa, dan Meksiko selain negara anggota G7.