Jumlah Penjualan MU:DS Tahun 2025 Mencapai 41,3 Miliar Won

Photo : YONHAP News

National Museum Foundation of Korea (NMF) hari Selasa (13/01) menyatakan bahwa jumlah penjualan tahunan produk budaya Museum Nasional Korea yang dinamakan "MU:DS" pada tahun 2025 mencapai 41,3 miliar won.Jumlah tersebut meningkat 1,9 kali lipat daripada jumlah penjualan tahun 2024 lalu.MU:DS adalah kata gabungan antara 'museum' dan 'goods' yang berarti lini produk budaya Museum Nasional Korea yang menafsirkan kembali koleksi artefak bersejarah menjadi benda-benda kontemporer.Jumlah penjualan MU:DS berhasil menembus kisaran 30 miliar won untuk pertama kali pada bulan Oktober tahun lalu, dan dua bulan kemudian, jumlah tersebut kembali menembus kisaran 40 miliar won.Jumlah penjualan MU:DS di offline mencapai 56,6 persen atau 23,3 miliar won. Pembeli terbanyak berusia 30 hingga 40-an tahun.Ketenaran budaya Korea mendorong perhatian terhadap Museum Nasional Korea, sehingga jumlah pengujung tahun lalu juga mencapai kisaran 6,5 juta orang untuk pertama kali.Diantara produk MU:DS, magpie-tiger badge yang menyerupai karakter di dalam film animasi Netflix "KPop Demon Hunters" terjual sebanyak 90 ribu unit.Selain itu, gelas set untuk minuman Makgeolli 'Drunken Scholar 3 Color-Changing Korean Makgeolli Glass' terjual 60 ribu unit. Gonryongpo Beach Towel, badge, dan lainnya juga mendapat banyak sorotan.Menurut NMF, pihaknya berencana menampilkan produk MU:DS di ajang dunia melalui kerja sama dengan museum di luar negeri atau acara internasional utama seperti Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.NMF juga akan meluncurkan produk khas bersama Lembaga Publik di bawah Kementerian Budaya Prancis, Pertemuan Museum Nasional Grand Palais menyambut 140 tahun jalinan diplomasi antara Korea Selatan dan Prancis pada tahun ini.