Presiden Lee dan PM Takaichi Bersama Hadapi Masa Depan yang Sulit

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menyatakan sudah 60 tahun hubungan diplomasi Korea Selatan dan Jepang telah berjalan dengan normal, selanjutnya kedua negara akan terus melanjutkan hubungan diplomasi selama 60 tahun kedepan.Pernyataan disampaikan di dalam pidato sambutan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar di prefektur Nara pada hari Selasa (13/01).Menurut Lee, Korea Selatan dan Jepang saling membantu pertumbuhan dan pengembangan setelah perang, serta kerja sama dua negara terasa lebih penting di masa depan menghadapi situasi yang rumit dan sulit.Presiden Lee menyampaikan rasa terima kasih kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyambut hangat.Dia juga mengatakan pelaksanaan KTT di prefektur Nara yang merupakan kampung halaman PM Takaichi, memiliki makna yang luar biasa karena Nara merupakan pusat pertukaran budaya antara Jepang dan Korea di masa kuno.Sementara, PM Takaichi menyatakan dia akan bekerja sama dengan Presiden Lee Jae Myung untuk kestabilan regional dan mengembangkan agenda penting untuk memperdalam hubungan strategis kedua negara. Kunjungan Presiden Lee di awal tahun jadi momen yang tepat untuk memperkuat hubungan kedua negara.