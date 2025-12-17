Kementerian Unifikasi: Ucapan Pejabat Korut Indikasikan Peluang Komunikasi

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menilai bahwa pernyataan Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yo-jong ditafsirkan bahwka Korea Utara mulai terbuka untuk berkomunikasi dan meredakan ketegangan di kawasan.Menurut seorang pejabat Kementerian Unifikasi, pihaknya berpendapat bahwa komunikasi mungkin akan terjadi. Komunikasi bisa terbuka lewat investigasi atas infiltrasi drone Korea Selatan ke Korea Utara.Pendapat Kementerian Unifikasi tersebut dikeluarkan melalui perbandingan dengan pernyataan Kim Yo-jong pada bulan Oktober tahun 2024 lalu ketika Korea Utara mengklaim infiltrasi drone dari Korea Selatan.Pada waktu itu, Kim mengancam langkah lanjutan militer dengan menggunakan kata-kata kasar, namun kata-kata di dalam pernyataan kali ini terasa menjadi lebih halus.Kim menuntut penjelasan yang lebih detil dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengenai identitas drone, sehingga hal tersebut juga dipahami sebagai kemungkinan untuk berkomunikasi dengan Korea Selatan.Kementerian Unifikasi Korea Selatan menambahkan pihaknya akan berupaya untuk memulihkah hubungan dengan Korea Utara jika ada kemungkinan satu persen.