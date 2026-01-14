Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Vonis Mantan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol Akan Dijatuhkan pada 19 Februari Mendatang

Write: 2026-01-14 08:27:07Update: 2026-01-14 08:56:52

Photo : Yonhap / Seoul Central District Court

Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengumumkan akan membacakan vonis terhadap Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol pada bulan depan. 
 
Keputusan ini disampaikan dalam sidang pamungkas yang berlangsung hingga Rabu (14/01) dini hari.  
 
Pihak pengadilan menyatakan bahwa putusan hukum untuk Mantan Presiden Yoon beserta tujuh terdakwa lainnya akan dijatuhkan pada tanggal 19 Februari pukul 15.00 waktu setempat. Sidang terakhir ini dimulai pada hari Selasa (13/01) pukul 09.30 dan baru berakhir pada hari Rabu pukul 02.25 waktu setempat setelah tim pembela menghabiskan waktu sembilan jam untuk meninjau bukti.
 
Dalam sidang tersebut, tim jaksa penuntut khusus mengajukan tuntutan hukuman mati bagi Mantan Presiden Yoonatas tuduhan memimpin pemberontakan terkait pemberlakuan darurat militer pada Desember 2024. Jaksa menilai Yoon tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun atas tindakannya. Yoon sendiri menutup persidangan dengan menyampaikan pernyataan terakhir secara pribadi selama 90 menit.
 
Selain hukuman mati bagi Yoon, tim jaksa juga menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi Mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun,serta hukuman 20 tahun penjara bagi Mantan Kepala Kepolisian Nasional, Cho Ji-ho. Keduanya didakwa memainkan peran utama dalam deklarasi darurat militer yang diprakarsai oleh Yoon.
