Presiden Lee dan PM Jepang, Takaichi Duet Drum Bersama Usai KTT di Jepang

Photo : Presidential Press Corps

Di sela-sela kunjungan diplomatiknya, Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi menunjukkan kedekatan yang tidak biasa dengan bermain drum bersama dalam sebuah acara informal setelah pertemuan puncak di Nara, Jepang pada Selasa (13/01).Juru Bicara Kepresidenan Korea Selatan, Kim Nam-soon dalam pernyataan tertulisnya mengungkapkan bahwa pertunjukan tersebut merupakan kejutan yang disiapkan oleh pihak Jepang tanpa pemberitahuan publik sebelumnya. Aksi ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan personal antara kedua pemimpin negara tersebut.Mengenakan seragam biru yang disediakan oleh tuan rumah, kedua pemimpin duduk bersandingan di depan set drum buatan produsen instrumen Jepang, Pearl. Mereka membawakan lagu "Golden", tembang populer dari film animasi Netflix "K-pop Demon Hunters" serta lagu populer milik BTS, "Dynamite".PM Takaichi yang memang dikenal sebagai penggemar berat instrumen drum, memberikan sepasang stik drum kepada Presiden Lee sebagai hadiah dan sempat mendemonstrasikan teknik dasar menabuh drum di lokasi. Setelah pertunjukan usai, kedua pemimpin saling menandatangani stik drum masing-masing dan bertukar cenderamata sebagai kenang-kenangan.Presiden Lee mengungkapkan bahwa momen tersebut merupakan perwujudan mimpinya sejak kecil untuk bisa bermain drum.