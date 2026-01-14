Mogok Bus Berlanjut, Pemkot Seoul Perpanjang Jam Operasional Subway dan Layanan Transportasi Alternatif

Photo : YONHAP News

Pemerintah Kota Seoul memperluas langkah-masing transportasi darurat pada Rabu (14/01) seiring dengan aksi mogok kerja sopir bus kota yang memasuki hari kedua.Kondisi ini terpantau semakin meningkatkan gangguan bagi para komuter di ibu kota Korea Selatan tersebut.Akibat lonjakan permintaan penumpang yang berpindah secara masif ke kereta bawah tanah (subway), pemerintah kota memperpanjang jam operasional waktu sibuk (rush hour) untuk pagi dan sore hari menjadi dua jam lebih lama dari biasanya.Durasi ini meningkat dua kali lipat dibandingkan perpanjangan satu jam yang diterapkan pada hari pertama pemogokan.Jumlah layanan kereta tambahan juga ditingkatkan dari 172 perjalanan pada Selasa (13/01) menjadi 203 perjalanan pada hari Rabu ini.Pemerintah Kota Seoul menyatakan akan menyesuaikan operasional kereta dengan mengirimkan rangkaian kereta kosong ke stasiun-stasiun yang mengalami kepadatan tinggi, serta mengerahkan personel keamanan stasiun lebih dari dua kali lipat dari level normal.Di 86 stasiun utama, termasuk Stasiun Sindorim di Jalur 2, pemerintah kota menyiagakan 346 staf keamanan tambahanselama jam-jam sibuk, sehingga total personel menjadi 655 orang.Untuk melengkapi kapasitas kereta, Seoul juga mengoperasikan transportasi alternatif seperti bus sewaan, yang jumlahnya ditingkatkan dari 677 unit pada Selasa kemarin menjadi 763 unit pada hari ini. Sementara itu, bus lingkungan untuk rute jarak pendek tetap beroperasi secara normal.