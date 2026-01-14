Rekor Baru Lagi, KOSPI Tembus Level 4.700 pada Rabu Pagi

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) kembali mencetak sejarah dengan menembus level psikologis 4.700 untuk pertama kalinya pada sesi perdagangan Rabu (14/01) pagi.Bursa utama Korea Selatan ini sebenarnya dibuka melemah 7,53 poin atau 0,16 persen di level 4.685,11. Namun, indeks dengan cepat berbalik arah (rebound) hingga menyentuh angka tertinggi di 4.706,33 sebelum akhirnya bergerak mendatar sembari mencari arah pergerakan pasar yang lebih jelas.Hingga pukul 10.05 pagi, KOSPI terpantau diperdagangkan pada level 4.706,89, naik 0,3 persen dibandingkan penutupan perdagangan Selasa (13/01). Penguatan ini menunjukkan kepercayaan investor yang masih tinggi meskipun bursa dibuka dengan sedikit koreksi.Sementara itu, di pasar valuta asing Seoul, nilai tukar won terhadap dolar AS dibuka pada level 1.477,2 won per dolar AS. Angka ini menunjukkan pelemahan won sebesar 3,5 won dari sesi sebelumnya, dan saat ini terpantau bergerak di kisaran level 1.476 won.