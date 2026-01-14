Korut Tegaskan Hubungan Antar-Korea Tidak Berubah dan Menuntut Permintaan Maaf dari Korsel

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengatakan hubungan antar-Korea tidak akan pernah berubah dan menuntut permintaan maaf dari Seoul atas pelanggaran drone Korea Selatan yang diklaim Korea Utara.Dalam pernyataan yang disiarkan malam hari oleh Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) pada Selasa (13/01), Kim mengatakan harapan Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan hanyalah ilusi yang tidak akan pernah terwujud, dan menyebutnya sebagai “mimpi yang tidak realistis.”Dia juga mengkritik Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang sebelumnya menyatakan memberi ruang untuk komunikasi, dengan menyebut interpretasi tersebut keliru.Kim menuntut permintaan maaf resmi dan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya apa yang disebut Korea Utara sebagai provokasi serius yang melanggar kedaulatan.Dia menambahkan bahwa tidak ada diplomasi luar negeri Korea Selatan atau gestur kebaikan dari otoritas Seoul yang dapat mengubah apa yang dia sebut sebagai kenyataan yang tidak dapat diubah dalam hubungan antar-Korea.Pernyataan Kim tersebut dianggap sebagai respons terhadap pembahasan Korea Utara selama KTT Korea Selatan-China pada 4 Januari dan KTT Korea Selatan-Jepang pada Selasa.