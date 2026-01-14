Layanan Penghitungan Pajak Akhir Tahun Dibuka pada 15 Januari

Photo : KBS News

Layanan penyederhanaan penghitungan pajak akhir tahun akan dibuka pada Kamis (15/01).Menurut Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (14/01), layanan penyederhanaan penghitungan pajak akhir tahun akan memperbolehkan berbagai dokumen pembuktian penyelesaian pajak akhir tahun di kompilasi dalam satu platform.Tahun ini, jumlah data yang disediakan bertambah menjadi 45 jenis dari sebelumnya 42 jenis.Tiga dokumen baru yang ditambahkan adalah penggunaan layanan rehabilitasi perkembangan, data iuran mandiri untuk pendukung penyandang disabilitas, serta data biaya penggunaan fasilitas olahraga.Untuk mencegah kesalahan pengajuan potongan pajak atas anggota keluarga tanggungan yang melebihi batas penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan informasi mengenai anggota keluarga berpenghasilan lebih dari 1 juta won.Sementara itu, layanan konsultasi melalui chatbot kecerdasan buatan (AI) generatif juga akan dioperasikan mulai tahun ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan konsultasi.Direktorat Jenderal Pajak juga menambahkan bahwa layanan konsultasi telepon berbasis AI akan tersedia 24 jam di Pusat Konsultasi Pajak Nasional dan setiap kantor pajak setempat.