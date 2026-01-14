Jaksa Penuntut Khusus Tuntut Hukuman Mati untuk Mantan Presiden Yoon

Photo : Seoul Central District Court

Jaksa penuntut meminta hukuman mati untuk mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang dituduh memimpin pemberontakan dengan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024.Wakil Jaksa Khusus Park Eok-su pada Selasa (13/01) malam mengatakan kepada pengadilan bahwa hanya hukuman maksimal yang cukup untuk membuktikan bahwa negara dapat melindungi tatanan konstitusionalnya.Ini adalah salah satu dari lima persidangan di mana Yoon menjadi terdakwa terkait upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer pada Desember 2024. Persidangan ini akan menentukan apakah dia adalah pemimpin pemberontakan.Yoon menyampaikan argumen penutupnya dalam pidato yang berdurasi lebih dari satu jam. Yoon menegaskan bahwa tindakan hukum darurat militer adalah seruan kepada rakyat untuk menahan partai oposisi, yang menggunakan suara mayoritas di parlemen untuk memakzulkan pejabat tinggi dan memotong anggaran dengan cara yang dianggap merusak oleh Yoon.Korea Selatan tidak melaksanakan eksekusi mati sejak Desember 1997 dan dianggap sebagai negara “de facto abolisionis”.Melihat fakta tersebut, wakil jaksa khusus menyatakan bahwa hukuman mati masih berlaku sebagai bentuk tekat masyarakat memerangi kejahatan dan mempertahankan kepercayaan terhadap proses peradilan.Duduk di kursi terdakwa, mantan Presiden Yoon 'tersenyum tipis' setelah mendengar rekomendasi hukuman dari jaksa.Memimpin pemberontakan adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup dengan kerja paksa, atau penjara seumur hidup tanpa kerja paksa. Jaksa penuntut meminta hukuman penjara seumur hidup bagi mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang didakwa berperan besar dalam pemberontakan.Sidang akhir selesai sekitar pukul 02.30 Rabu (14/01) pagi setelah berlangsung sekitar 17 jam.Pengadilan Distrik Pusat Seoul akan membacakan putusannya untuk Yoon dan tujuh terdakwa lainnya pada tanggal 19 Februari pukul 15.00.