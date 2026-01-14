Presiden Lee Kunjungi Situs Warisan Budaya di Jepang

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung melanjutkan agenda hari keduanya di Jepang.Pada Rabu (14/01), Presiden Lee mengunjungi Horyu-ji, sebuah situs warisan budaya utama yang dipengaruhi budaya Kerajaan Baekje di Prefektur Nara sebagai bagian dari agenda persahabatan.Di Horyu-ji terdapat patung Bodhisattva Avalokitesvara dari kayu yang dikenal sebagai "Baekje Gwan-eum".Setelah itu, Presiden Lee akan mengakhiri rangkaian kunjungannya ke Jepang dengan mengadakan pertemuan dan dialog dengan warga Korea Selatan di wilayah Kansai, Osaka sebelum kembali ke Korea Selatan.Sehari sebelumnya, Presiden Lee telah mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk membahas perluasan kerja sama bilateral, kemudian melanjutkan jamuan makan malam sebagai bagian dari agenda persahabatan.Pertemuan puncak di Nara kali ini merupakan KTT Korea Selatan dan Jepang kelima sejak Presiden Lee menjabat, dan yang kedua sejak Perdana Menteri Takaichi mulai menjabat.