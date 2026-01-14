Jepang dan Korsel Bahas Isu Kemitraan Trans-Pasifik

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Kantor Kepresidenan Wi Sung-lac menyatakan bahwa dalam KTT Korea Selatan dan Jepang kali ini, juga dibahas isu bergabungnya Korea Selatan ke dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) serta penghapusan pembatasan hasil laut asal Jepang.Hal itu disampaikan Wi saat menjawab pertanyaan terkait dalam pengarahan yang diadakan di pusat pers di Osaka, Jepang pada Rabu (14/01). Ia mengatakan, pihak Jepang memberikan penjelasan mengenai keamanan pangan dan pihak Korea Selatan mendengarkannya.Wi menambahkan bahwa ada pembahasan mengenai keanggotaan CPTPP, dan pihaknya kembali menegaskan niat untuk mendorongnya.Selama ini, Jepang telah menunjukkan posisi bahwa pelonggaran atau pencabutan larangan impor hasil laut Jepang harus dilakukan terlebih dahulu bagi Korea Selatan yang ingin bergabung dengan CPTPP.Terkait pembahasan CPTPP, Wi menjelaskan bahwa pihak Korea Selatan menyampaikan arah pendekatan dasarnya, namun belum ada pembahasan secara rinci, namun berlangsung dalam suasana yang positif.