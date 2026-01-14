Sopir dan Manajemen Sepakat, Bus Kota Seoul Kembali Beroperasi

Photo : YONHAP News

Layanan bus kota Seoul kembali beroperasi setelah buruh dan manajemen mencapai kesepakatan setelah sopir bus mogok kerja selama dua hari.Serikat Pekerja Bus Kota Seoul dan Asosiasi Bisnis Transportasi Bus Seoul mencapai kesepakatan pada pukul 23.50 Rabu (14/01) saat sesi mediasi khusus di kantor Komisi Hubungan Industrial Nasional di Seoul.Setelah negosiasi maraton selama sembilan jam, kedua belah pihak menerima proposal mediasi yang mencakup kenaikan gaji sebesar 2,9 persen dan perpanjangan usia pensiun.Mogok kerja melibatkan sekitar 18.000 pekerja dari 64 perusahaan bus kota Seoul. Setelah 2 hari tidak beroperasi, sekitar 7.000 bus di ibu kota kembali beroperasi normal mulai dari jam pengoperasian pertama pada Kamis (15/01).Langkah antisipasi berupa transportasi darurat yang diterapkan oleh pemerintah metropolitan Seoul juga dicabut.Operasi alternatif transportasi, termasuk kereta bawah tanah, kembali ke jadwal normal, dan layanan bus shuttle yang dioperasikan oleh kantor distrik dihentikan.