Photo : YONHAP News

Musikal orisinal Korea "Swag Age: Shout, Joseon" berhasil meraih penghargaan di West End, pusat musikal Inggris.Karya itu memenangkan kategori "Best Concert Production" dalam ajang "2025 BroadwayWorld UK-West End Awards" yang diselenggarakan oleh media spesialis pertunjukan setempat.Pemenang dalam ajang penghargaan tersebut ditentukan melalui pemungutan suara penonton terhadap drama dan musikal yang dipentaskan di seluruh Inggris selama satu tahun.Ini merupakan pertama kalinya musikal kreatif asal Korea Selatan berhasil meraih penghargaan dalam ajang tersebut."Swag Age: Shout, Joseon" yang pertama kali dipentaskan di Korea Selatan pada tahun 2019 berlatar di era Joseon fiktif di mana penulisan puisi tradisional bernama 'Sijo' dilarang.Karya ini menggambarkan perjuangan rakyat yang mencari kebebasan melalui puisi Sijo dan tarian.Musikal ini berhasil menyabet penghargaan tersebut hanya dengan satu kali pertunjukan yang digelar di Inggris pada bulan September tahun lalu.