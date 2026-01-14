Korsel Minta Kasus Coupang Tidak Dijadikan Agenda Negosiasi Perdagangan

Photo : YONHAP News

Kepala Negosiator Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo menyampaikan kepada para pejabat utama AS bahwa memperluas isu investigasi Coupang menjadi konflik perdagangan adalah hal yang tidak tepat.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi menyampaikan bahwa dalam perjalanan dinas dari tanggal 11-14 Januari, Yeo mengadakan serangkaian pertemuan di Washington D.C. dengan anggota Kongres AS, perwakilan industri, serta pakar dari lembaga penelitian untuk membahas isu-isu digital.Terkait kasus kebocoran data pribadi berskala besar di Coupang, ia menekankan bahwa instansi berwenang Korea Selatan sedang melakukan investigasi menyeluruh sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Ia juga menegaskan bahwa hal ini tidak boleh diinterpretasikan secara luas sebagai 'penindasan terhadap perusahaan AS' atau dijadikan agenda diplomatik dan perdagangan antara Korea Selatan dan AS.Selain itu, Yeo juga menekankan bahwa revisi Undang-Undang Jaringan Informasi dan RUU Undang-Undang Platform Online yang tengah dibahas di Majelis Nasional Korea Selatan bukanlah kebijakan yang bersifat diskriminatif atau menciptakan hambatan bagi perusahaan AS.Menurut kementerian, pihak AS menyampaikan apresiasi atas upaya komunikasi aktif pemerintah Korea, sekaligus meminta jaminan perlakuan yang adil dan menyaring pendapat pemangku kepentingan dalam proses legislasi digital ke depan.Sementara itu, dalam pertemuan dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Yeo membahas status implementasi kesepakatan non-tarif antara kedua negara dan menyampaikan posisi bahwa Korea Selatan tidak boleh menerima perlakuan yang tidak menguntungkan terkait putusan tarif timbal balik.Kedua pihak sepakat untuk terus melakukan konsultasi secara erat ke depannya.